Meksika, ABD'nin Uyuşturucu Kartellerine Yönelik Askeri Operasyon İhtimalini Reddetti

MEKSİKO, 11 Aralık (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika'daki uyuşturucu kartellerine karşı askeri operasyon düzenleme olasılığını kesin dille reddetti.

Çarşamba günkü basın toplantısında ulusal egemenliğin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Sheinbaum, yabancı birliklerin Meksika topraklarında faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda Meksika'daki uyuşturucu kartellerine yönelik askeri operasyon düzenleyebilecekleri imasında bulunmuştu. Sheinbaum, iki ülke arasındaki mevcut güvenlik anlaşmaları göz önüne alındığında bu tür girişimlerin gereksiz olduğunu da ifade etti.

"Biz egemen bir ülkeyiz ve yabancı müdahaleyi kabul etmeyiz" diyen Sheinbaum, ABD-Meksika ilişkilerinde karşılıklı saygının altını çizdi.

Farklılıklara rağmen güçlü ikili ilişkileri sürdürme konusunda kararlı olduklarını getiren Sheinbaum, "Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz, ancak her zaman ülkelerimiz arasındaki en iyi işbirliğinin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.