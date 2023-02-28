Meksika Devlet Başkanı Obrador, seçim reformunun Seçim Kurulu'nu kısıtlamayacağını savundu

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yürürlüğe girmek üzere olan seçim reformu kapsamında Ulusal Seçim Kurulu'nda kısıtlamalara gidileceği iddialarını reddetti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yürürlüğe girmek üzere olan seçim reformu kapsamında Ulusal Seçim Kurulu'nda kısıtlamalara gidileceği iddialarını reddetti.

Obrador, basın toplantısında yaptığı konuşmada, reform planı ve buna karşı protestolara dair değerlendirmelerde bulundu.

Protestocuların afişlerinde "yolsuzluktan elinizi çekin" demek istediğini kaydeden Obrador, "(Protestoculara) Onlara göre, ayrıcalıklar dokunulmaz. Uyuşturucu devleti dokunulmazdır." dedi.

Obrador, seçim reformunun Ulusal Seçim Kurulu'nu kısıtlamayacağını savunurken, göstericileri ise "Meksika'daki yolsuzlukların ve uyuşturucu şebekelerinin parçası" olmakla suçladı.

Ayrıca Obrador, Ulusal Seçim Kurulu'nun bütçesinde yapılacak değişiklikle "milyonlarca dolarlık" tasarruf sağlanacağını sözlerine ekledi.

Meksika'da Senato, ekonomik tasarruf sağlayacağı ve siyasi ayrıcalıkları azaltacağı iddia edilen seçim reformunu 23 Şubat'ta onaylamıştı. Reformun yürürlüğe girmesi için Obrador'un onay vermesi gerekiyor.

Süreç

Başkent Mexico City'nin merkez meydanında bir araya gelen 100 bine yakın eylemci, dün, seçim yasasında değişiklik öngören yeni seçim reformunu protesto etmişti.

Eylemciler, seçim reformunun "demokrasiye tehdit" oluşturduğunu savunmuştu.

Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Lorenzo Cordova ise seçim reformunun, kurulda çalışan binlerce insanı işten çıkarmak anlamına geldiğini ve bunun da "gelecekteki seçimler için risk oluşturacağını" açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Batı Yarım Küre İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Brian A. Nichols, sosyal medya hesabından, konuyu takip ettiklerini belirterek, "ABD, demokratik süreçleri ve hukukun üstünlüğünü güçlendiren bağımsız, yeterli kaynaklara sahip seçim kurumlarını desteklemektedir." paylaşımında bulunmuştu.

Öte yandan, Obrador, seçim reformunun demokrasiye tehdit olduğu iddiasını reddederek, Ulusal Seçim Kurulu'na harcanan bütçenin yoksullukla mücadelede kullanılması gerektiğini savunmuştu.

Obrador, "mahkemenin itirazına rağmen" yasayı imzalayacağını duyurmuş, reform paketinde ise "yasalara aykırı herhangi bir husus" olmadığını açıklamıştı.