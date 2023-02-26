Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan 'mistik varlık' fotoğrafı paylaşımı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Maya mitolojisine göre "küçük ve yaramaz ruhani varlıklar" olduklarına inanılan "aluş" olduğunu düşündüğü fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Maya mitolojisine göre "küçük ve yaramaz ruhani varlıklar" olduklarına inanılan "aluş" olduğunu düşündüğü fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Obrador'un Twitter hesabından paylaştığı iki fotoğraftan ilkinde hava karanlıkken ağacın dalında duran ve insana benzeyen varlık görülürken ikincisinde de ülkedeki Ek Balam arkeolojik kazı alanında bulunan "küçük insan" görünümlü heykel yer alıyor.

İlk fotoğrafın 3 gün önce bir mühendis tarafından çekildiğini kaydeden Obrador, "Bu, aluş gibi görünüyor. Her şey mistik." değerlendirmesinde bulundu.

Maya mitolojisinde "küçük ve yaramaz ruhani varlıklar" olarak tanımlanan "aluş"ların genellikle ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürdüğüne inanılıyor. Mitolojiye göre insanlara görünmeyen "aluş"ların eşyaları saklamak gibi huyları var.