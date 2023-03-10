Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD'li Cumhuriyetçilere tepki gösterdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'de Cumhuriyetçilerin Meksikalı kartellere savaş ilan etme önerisini "saldırgan" olarak değerlendirdi.

Meksiko'daki Vatandaş Güvenliği ve Koruma Bakanlığı İstihbarat Merkezinde, basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, ABD'li Cumhuriyetçilerin Meksika kartellerine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Lopez Obrador, "Cumhuriyetçilerin bu girişimi sorumsuz olmasının yanı sıra, Meksika halkına karşı bir saldırıdır ve egemenliğimize saygısızlıktır. Pozisyonumuz bellidir, hiçbir yabancı hükümetin müdahalesine izin vermeyeceğiz, yabancı bir hükümetin silahlı kuvvetlerinin topraklarımızda böyle bir şeyi yapmasına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

ABD'de Cumhuriyetçiler tarafından Meksika kartellerinin terörist gruplar olarak görülmesini ve onlarla savaşmak için ordunun kullanılmasına onay veren iki yasa tasarısı sunulmuştu.

Meksika'nın Matamoros şehrinde, 3 Mart'ta silahlı kişilerin kaçırdığı 4 ABD vatandaşından ikisinin ölü bulunduğu, birinin yaralandığı diğerinin ise hayatta olduğu bildirilmişti.

Fentanil tartışması

Lopez Obrador, fentanilin ABD'nin bir sorunu olduğunu belirterek, "Burada fentanil üretmiyoruz ve fentanil tüketmiyoruz. ABD'de olanlar için üzgünüz. ABD'de fentanil dağıtımına neden karşı çıkmıyorlar, gençlerinizle neden ilgilenmiyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood-Randall, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile dün bir araya gelmişti.

Meksikalı güvenlik analisti David Saucedo, Meksika kartellerinin fentanilin üretiminden sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Jalisco ve Sinaloa karteli, kimyasal hammaddeleri kendileri alıyorlar, laboratuvarlar kuruyorlar, fentanil üretiyorlar ve ABD'deki şehirlere gönderiyorlar." diye konuştu.

Meksika'da ordu ve ulusal muhafızların ortak operasyonunda 9 Temmuz 2022'de Sinaloa eyaletinde, yarım tondan fazla fentanil ele geçirilmişti.

Fentanil

Sentetik ağrı kesici olarak bilinen fentanilin, yapılan tıbbi çalışmalarda morfinden 100 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

ABD'de on binlerce kişinin ölümüne yol açan fentanilin, neredeyse tamamının Çin'den kaçak olarak getirtilen öncü kimyasallar sayesinde Meksika'da üretildikten sonra ABD'ye yasa dışı yollarla sokulduğu biliniyor.

ABD'de fentanil kaynaklı etkiler nedeniyle yılda 70 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.