Meksika Devlet Başkanı: Göçmenlerin Öldüğü Yangının Sorumluları Cezasız Kalmayacak

Lopez Obrador günlük olağan basın toplantısında, "Gerçekte ne olduğunu bulmak için soruşturmalar yürütülüyor" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşuyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Lopez Obrador günlük olağan basın toplantısında, "Gerçekte ne olduğunu bulmak için soruşturmalar yürütülüyor" dedi.

MEKSİKO, 30 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın kuzeyindeki Ciudad Juarez'deki bir gözaltı merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden onlarca göçmenin ölümünden sorumlu olanların cezasız kalmayacağını söyledi.

Çarşamba günü düzenlediği günlük olağan basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, "Gerçekte ne olduğunu bulmak için soruşturmalar yürütülüyor" dedi. Meksika Devlet Başkanı Başsavcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığını da sözlerine ekledi.

Son resmi rapora göre merkezde tutulan çoğu Guatemala, El Salvador, Honduras, Kolombiya ve Venezuela'dan gelen en az 38 göçmenin öldüğü doğrulandı.