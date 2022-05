Meksika Devlet Başkanı, Amerika Kıtası Zirvesi Konusunda ABD'yle Anlaşmaya Varmayı Umuyor - Haberler

Lopez Obrador, 6-10 Haziran tarihlerinde Los Angeles kentinde düzenlenecek zirvenin organizasyon komisyonunun, kimlerin davet edileceği konusunu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Meksiko'ya geleceğini söyledi.

MEKSİKO, 16 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Pazartesi günü yaptığı açıklamayla, önümüzdeki günlerde yapılacak Amerika Kıtası Zirvesi'nin hiçbir ülke dışlanmadan gerçekleştirilmesi konusunda ABD'yle bir anlaşmaya varmayı umduğunu bildirdi. Lopez Obrador, "Birlik olmalıyız" dedi ve ekledi: "Elbette farklılıklarımız var, ama farklılıklara, her halkın kendine has özelliğine ve her ülkenin egemenliğine saygı gösterecek ve bizleri birleştiren şeye odaklanacak şekilde anlaşmaya varabiliriz."

Lopez Obrador, 6-10 Haziran tarihlerinde Los Angeles kentinde düzenlenecek zirvenin organizasyon komisyonunun, kimlerin davet edileceği konusunu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Meksiko'ya geleceğini söyledi. Ayrıca Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konu hakkında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Amerika Kıtası Zirvesi'nin ilki 1994 yılında Miami'de düzenlendi ve o zamandan bu yana ABD'nin baskısıyla Küba ve Venezuela gibi ABD'yle siyasi farklılıkları olan bazı ülkeleri dışlamakla eleştiriliyor.

