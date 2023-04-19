Meksika Devlet Başkanı, ABD'yi Casuslukla Suçladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Kuzey Amerika Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuşuyor, 10 Ocak 2023. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

MEKSİKO, 19 Nisan (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Savunma Bakanlığı'nı (Pentagon) casuslukla suçlayarak hükümetinin ulusal savunmayla ilgili bilgileri koruyacağını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Salı günü düzenlenen olağan basın brifinginde, Meksika medyasının bu işin bir parçası olarak, ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi'nden (DEA) bilgi sızdırdığını söyledi.

Obrador, "Pentagon tarafından gözetlendiğimiz için Donanma Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilerini koruyacağız. Meksika'daki birçok basın yayın organı DEA tarafından sağlanan bilgileri sızdırıyor" dedi.

Lopez Obrador, hükümetin, ulusal güvenlik endişelerinden ötürü ve Meksika'nın egemenliğini savunmak için devlet bilgilerini koruyacağını vurguladı.

Obrador önceki gün yaptığı açıklamada, DEA'yı, Sinaloa uyuşturucu kaçakçılığı karteline sızmak için düzenlendiği iddia edilen operasyondan ötürü "istismarcı ve kibirli bir müdahale yapmak" ile suçlamıştı.

ABD, ülkeye kaçak şekilde fentanil sokulmasından Meksika'nın sorumlu olduğunu iddia ediyor.

Meksika ise buna karşılık olarak ABD'nin, halkının yasa dışı uyuşturuculara başvurmasına neden olan sebeplerle mücadele etmek için yeterince çaba göstermediğini belirtiyor.