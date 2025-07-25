Meksika Devlet Başkanı, ABD'ye Gümrük Vergisine Alternatif Çözüm Sunuyor

MEKSİKO, 25 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump yönetiminin Meksika ürünlerine uygulayacağı gümrük vergisi artışlarına karşı ABD'ye alternatif bir çözüm önerdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Sheinbaum, perşembe günkü basın toplantısında, "Kendilerine çok somut bir teklifte bulunduk. Şimdi bu teklifimizi değerlendiriyorlar. Bu teklifin sorunun çözümüne yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.

Yaptıkları teklifin hükümetin Meksika Planı'na dayandığını ve yakın kaynak kullanımını ya da ihracatı tehlikeye atmadan iki ülke arasındaki ticaret açıklarını kapatmayı hedeflediğini kaydeden Sheinbaum, Washington'un yanıtını hafta başına kadar bekleyeceklerini belirtti.

"ABD'nin Meksika'ya ihracatıyla Meksika'nın ABD'ye ihracatı arasındaki farkın artmaya devam etmesini istemediklerini" ifade eden Sheinbaum, Trump yönetiminin başlıca endişelerinden biri olan ticaret açığının, ihracat seviyeleri aynı kalırken farklı mekanizmalar yoluyla azaltılabileceğini vurguladı.

Sheinbaum, ABD'ye yaptıkları ihracatın büyük bir kısmının ABD şirketleri tarafından üretildiği ve bu ihracata 2026'da gözden geçirilmesi planlanan mevcut ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde tercihli gümrük tarifeleri uygulandığına dikkat çekti.

Ticaret açığının Meksika'nın aleyhine olacak biçimde çözülmemesi gerektiğini belirten Sheinbaum, ABD'li ticaret ve hazine yetkilileriyle süren görüşmelerin "iyi bir anlaşmayla" sonuçlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

Sheinbaum, "gerekirse karar verip" Trump'a bunu doğrudan ileteceklerini ifade etti.