Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin Muhalefeti Finanse Etmesini Protesto Etmek İçin Biden'a Mektup Yolladı

MEKSİKO, 4 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ABD'li mevkidaşı Joe Biden'a mektup yollayarak, ABD'nin Meksikalı muhalif grupları finanse etmesinin "müdahalecilik" anlamına geldiğine dikkat çekti.

Çarşamba günü gerçekleşen günlük basın brifingi esnasında Biden'a yolladığı mektubu okuyan Meksika Devlet Başkanı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan (USAID) sağlanan finansmanın "uluslararası hukuk ile özgür ve egemen ülkeler arasında hakim olması gereken saygıya aykırı ve açıkça müdahaleci bir eylem" olduğunu belirtti.

Lopez Obrador, okuduğu mektupta, "Bu konudan habersiz olduğunuza eminim ve bu nedenle değerli desteğinizi saygıyla rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı, ek olarak ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir metinde USAID'nin Meksikalı muhalif gruplara tahsis edilen bütçeyi artırmayı planladığının belirtildiğini de hatırlattı.

Söz konusu 2 Mayıs tarihli mektup, Lopez Obrador'un Meksiko'daki Ulusal Saray'da Biden'ın göçmenlik elçisi Elizabeth Sherwood-Randall'ı kabul etmesinden bir gün sonra kamuoyuna açık hale geldi.