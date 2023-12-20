Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin göçmenleri tutuklama yasasına itiraz edecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Teksas eyaleti tarafından onaylanan göçmenleri tutuklama yasasına itiraz etmeyi planladıklarını söyledi. Obrador, yasayı 'insafsız' ve 'zalim' olarak nitelendirdi.

MEKSİKO, 20 Aralık (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Teksas eyaleti tarafından kısa süre önce onaylanan ve yetkililerin sınırı yasadışı olarak geçtiğinden şüphelenilen göçmenleri tutuklamasına izin veren bir yasaya itiraz etmeyi planladıklarını söyledi.

Lopez Obrador Salı günkü olağan basın toplantısında, "Bu önlemlere her zaman karşı olacağız" derken, Dışişleri Bakanlığı'nın yasaya hukuken itiraz etme sürecinde olduğunu belirtti.

Lopez Obrador'a göre Teksas Valisi Greg Abbott, Cumhuriyetçi Parti'den başkan yardımcısı adayı olabilmek için göçmen karşıtı tutumuyla destek toplamayı hedefliyor.

Lopez Obrador, Senato Yasa Tasarısı 4 olarak bilinen, eyalete yasadışı yollardan girmeyi yahut çıkıp tekrar giriş yapmayı suç sayan ve 180 gün ila 20 yıl arasında hapis cezası öngören yeni yasayı yürürlüğe koyan valiyi "insafsız" ve "zalim" olarak nitelendirdi.

Meksika hükümeti ABD'de 40 milyondan fazla Meksikalının yaşadığını tahmin ediyor.