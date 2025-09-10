Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin Göçmen Baskınlarını 'Haksız' Buldu

MEKSİKO, 10 Eylül (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin göçmenlere yönelik son baskınlarını "haksız" olarak niteleyerek, etkilenen Meksika vatandaşlarına yardım amaçlı protokoller uyguladıklarını yineledi.

Salı günkü basın toplantısında söz konusu olayların ardından ABD'deki temsilcilerine bir uyarı gönderdiklerini belirten Sheinbaum, temsilcilerin uyarı üzerine derhal yerel yetkililerle iletişime geçerek Meksika vatandaşlarının gözaltına alınıp alınmadığını doğruladıklarını söyledi.

Sheinbaum, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi'nin düzenlediği baskınların "haksız" olduğunu vurguladı.

Göçmenlerin ABD ekonomisine katkısını kabul eden "kapsamlı göçmenlik reformunun" acilen yapılması gerektiğini savunan Sheinbaum, gözaltına alınan veya sınır dışı edilen vatandaşlara daha iyi yardım edebilmek için Meksika'nın ABD'deki konsolosluk ağını güçlendiriyor.

Meksika hükümetinden yapılan açıklamada ABD'nin güneyindeki Georgia eyaletinde göçmenlere yönelik son baskınlarda en az 26 Meksika vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.