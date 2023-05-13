Meksika Devlet Başkanı: ABD'li Politikacıların Göç Açıklamaları 'Sığ, Kendini Beğenmiş ve Bencil Siyaset' Örneği

MEKSİKO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bazı ABD'li siyasetçilerin Meksikalı göçmenlere yönelik açıklamalarını "sığ, kendini beğenmiş ve bencil siyaset" ifadeleriyle eleştirerek İspanyolca konuşan nüfusa karşı "küstah" yaklaşan ABD'li temsilcilerine...

MEKSİKO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bazı ABD'li siyasetçilerin Meksikalı göçmenlere yönelik açıklamalarını "sığ, kendini beğenmiş ve bencil siyaset" ifadeleriyle eleştirerek İspanyolca konuşan nüfusa karşı "küstah" yaklaşan ABD'li temsilcilerine oy vermeme çağrısı yaptı.

Lopez Obrador, Cuma günü başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın brifinginde, "Bu, ABD vatandaşlarını kandırmaya yönelik basit, kendini beğenmiş ve bencil siyasetten başka bir şey değildir. Ancak etkisiz kalacak ve kendilerine de bir faydası dokunmayacak" ifadelerini kullandı.

Günlük olağan basın brifinginde konuşan Lopez Obrador, özellikle Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy'nin son açıklamalarını eleştirdi. Kennedy, Perşembe günü yaptığı konuşmada ABD'nin desteği olmazsa "Meksika'nın kedi maması yemek zorunda kalacağını" söylemişti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da Kennedy'nin "son derece cahil" bir kişi olduğu ve Meksika'da "istenmeyen kişi" ilan edildiğini söyledi.

Ebrard, Perşembe günü ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan ve Meksika-ABD sınırındaki duvarın tamamlanması ve Meksikalı uyuşturucu çetelerinin terör örgütü listesine alınması gibi sınır güvenliği önlemlerini artırmaya yönelik yasaya da değindi. "Bu, önümüzdeki yıl seçimler olduğu için yapılıyor" diyen bakan, "Bu fikirlerin temelinde Meksikalılara ve genel olarak tüm İspanyolca konuşanlara yönelik ırkçılık var" ifadelerini kullandı.

Ebrard, ABD'nin Kovid-19'a karşı mücadele bağlamında uygulamaya koyduğu 42. Madde'nin sona ermesiyle ABD'ye göçte artış olacağı yönündeki spekülasyonların aksine yetkililerin belirlemelerine göre göçmen akışında düşüş olduğunu ve sınırda herhangi bir gerginlik yaşanmadığını kaydetti.