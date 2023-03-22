Meksika Devlet Başkanı, ABD İnsan Hakları Raporunu 'Yalan' Diye Niteleyerek Reddetti

MEKSİKO, 22 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Meksika'yla ilgili insan hakları raporunu "yalan" ve "alenen siyaset" olduğu gerekçesiyle reddetti.

MEKSİKO, 22 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Meksika'yla ilgili insan hakları raporunu "yalan" ve "alenen siyaset" olduğu gerekçesiyle reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığının "İnsan Hakları Uygulamalarına İlişkin 2022 Ülke Raporları: Meksika" adlı raporuna göre, Latin Amerika ülkesinde aralarında, hukuk dışı cinayetler, zorla kaybetmeler ve keyfi tutuklamaların da olduğu pek çok düzensizlik hüküm sürüyor.

Lopez Obrador, olağan günlük basın toplantısı sırasında Pazartesi günü yayınlanan raporla ilgili gelen soru üzerine, "Rapor doğru değil, yalan söylüyorlar. Bu yapılan alenen siyaset. Kusura bakmayın ama bu onların doğasında var" dedi.

Meksika Devlet Başkanı, ülkenin güneyindeki Oaxaca eyaletine yaptığı ziyarette de ABD'nin Monroe Doktrini'ninden vazgeçmek istemediğini ve kendisini "dünyanın hükümeti" olarak görmeye devam ettiğini söyledi.

Lopez Obrador, "Başkalarında hata aramaktan kendi yaptıkları hataları göremiyorlar. Ama bunda kızacak bir şey yok, onların doğası böyle" dedi.