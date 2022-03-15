Meksika Devlet Başkanı, ABD İç Güvenlik Bakanı'yla "göç" konusunu görüştü - Haberler

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Meksika Devlet Başkanı, ABD İç Güvenlik Bakanı'yla "göç" konusunu görüştü

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Meksika Devlet Başkanı, ABD İç Güvenlik Bakanı'yla

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'la göç konusunda görüştü.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'la göç konusunda görüştü.

Obrador, Mayorkas'la iş gücü ve göç konularını görüştüğünü bildirdi.

Göçmenler için kendi ülkelerinde daha fazla iş olanağı ve ABD'de onlar için daha fazla yasal iş fırsatı yaratmaya ihtiyaç olduğunu belirten Obrador, ABD'yi Meksika'nın El Salvador ve Honduras'taki iş eğitimi ve ağaç yetiştirme programlarını desteklemeye çağırdı.

Mayorkas da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgedeki güçlü ortaklığımız ve ortak vizyonumuz, güvenli, düzenli ve insani bir göç sisteminin sağlanmasına yardımcı olacaktır." ifadesine yer verdi.

Mayorkas'ın bugün Kosta Rika'da görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

John Kelly, Honduras, Sonora, GÖÇ, Güncel, Haberler

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