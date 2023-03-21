Meksika Devlet Başkanı: ABD'deki Bankacılık Krizine Rağmen Yerel Ekonomimiz Sağlam

MEKSİKO, 21 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika ekonomisinin "sağlam" olduğunu ve ABD'deki çok sayıda bankayı sarsan kriz gibi dış şoklara dayanabileceğini söyledi.

MEKSİKO, 21 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika ekonomisinin "sağlam" olduğunu ve ABD'deki çok sayıda bankayı sarsan kriz gibi dış şoklara dayanabileceğini söyledi.

Lopez Obrador, Pazartesi günkü günlük olağan basın toplantısında, Meksika bankalarının rekor karlar kaydettiğini ve "Meksikalıların çoğunun durumunun iyi olduğunu" söyledi.

Lopez Obrador, "Ülkede makroekonomik istikrar var ve ufukta kriz görünmüyor" diye konuştu.

Yurtdışındaki iki banka kuruluşunun bu ayki iflasının neden olduğu mali çalkantı gibi öngörülemeyecek olaylar ve dış etkenler olabileceğini belirten Lopez Obrador, Meksika ekonomisini "sağlam" olarak nitelendirdi.

Latin Amerika'nın Brezilya'dan sonra ikinci büyük ekonomisi olan Meksika, 2022'de yüzde 3,1 büyüme kaydetti.