Meksika'dan Orta Doğu'ya Diplomasi Çağrısı

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Orta Doğu'daki çatışmaların barışçı yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, uluslararası topluma itidal ve diplomasi çağrısında bulundu. Sivil kayıplara dikkat çeken Sheinbaum, BM'nin barışın tesisi konusunda daha güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, uluslararası topluma itidal ve diplomasi çağrısında bulundu.

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ülkesinin dış politikasının temelini "diğer devletlerin iç işlerine karışmama" ve "egemenliğe saygı" ilkelerinin oluşturduğunu belirtti.

Sheinbaum, Orta Doğu'da barış için uluslararası topluma itidal ve diplomasi çağrısında bulunarak, "Meksika, her zaman barışın bir faktörüdür ve bu, devlet başkanlığı görevini üstlenen herkes için geçerlidir." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki sivil kayıplara da dikkat çeken Sheinbaum, özellikle çocuklara yönelik şiddet ve sivillerin hedef alınmasının asla kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Sheinbaum, Birleşmiş Milletler'in (BM) barışın tesisi konusunda her zamankinden daha güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısına ilişkin dün yapılan açıklamada, Orta Doğu'da çatışmaya dahil olan taraflara askeri eylemler yerine diplomatik yollara öncelik verilmesi gerektiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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