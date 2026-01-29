Haberler

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Küba'ya petrol göndereceklerine yönelik ifadelerini yineledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba'ya petrol sevkiyatının durdurulacağı yönündeki iddiaları reddederek, insani yardım olarak bu sevkiyatın süreceğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin abluka uyguladığı Küba'ya petrol sevkiyatına devam edeceklerine yönelik açıklamalarını yineledi.

Sheinbaum, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin Küba'ya yönelik petrol sevkiyatını durduracağına dair iddiaları reddetti.

"İnsani yardım" olarak nitelendirdiği petrol sevkiyatının, diğer ülkeler için olduğu gibi Küba için de devam edeceğini açıklayan Sheinbaum, Meksika'nın her zaman dayanışma içinde bir ülke olduğunu söyledi.

Sheinbaum, "sevkiyatın askıya alınıp alınmadığını hiçbir zaman söylemediğini", bu yorumların basına yansıyan haberlerde yapıldığını aktardı.

Küba'ya iki kanal aracılığıyla petrol ulaştırıldığını belirten Sheinbaum, bunlardan birinin Meksika merkezli devlet petrol şirketi Pemex'in, Küba hükümeti kurumlarıyla imzaladığı sözleşmeler yoluyla olduğunu ifade etti.

Sheinbaum, ayrıca insani yardım olarak gönderdikleri ürünlerle petrol teslimatı yaptıkları bilgisini paylaştı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, dün basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Pemex, Küba ile sahip olduğu sözleşme ilişki çerçevesinde karar alıyor. Askıya alma, gerekli görüldüğünde alınan egemen bir karardır." ifadeleri, basında Küba'ya sevkiyatın askıya alındığı yönünde yorumlanmıştı.

Sheinbaum, 22 Ocak'ta Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, ABD'nin abluka uyguladığı ve Venezuela'dan enerji sevkiyatının kesildiği Küba'ya her zaman destek vereceklerini ve petrol göndermeye devam edeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi