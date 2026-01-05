Haberler

Meksika Devlet Başkanı, ABD müdahalesinin hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmediğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini reddettiğini açıkladı. Sheinbaum, Latin Amerika'nın tarihine atıfta bulunarak, dış müdahalelerin demokrasiyi getirmediğini vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini reddettiğini yineleyerek, "Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Latin Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı." dedi.

Sheinbaum, Hidalgo eyaletinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ülkesinin dış müdahalelere karşı olduğunu vurgulayarak, "ABD hükümetinin doğrudan müdahalesiyle Başkan Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulması ile can kayıplarına yol açan Venezuela'daki son olaylar göz önüne alındığında, Meksika bir ilkeyi yeniden teyit etmektedir. Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz." diye konuştu.

Claudia Sheinbaum, "Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Latin Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı." ifadesini kullandı.

Yalnızca halkların geleceklerini tayin etme hakkı bulunduğuna vurgu yapan Sheinbaum, doğal kaynaklar ve yönetim biçimini seçme konusundaki hakkın halklara ait olduğunun altını çizdi.

Sheinbaum, Meksika'nın tutumunun yalnızca ulusal bir ilke olmadığını, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun da bu hakları koruduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Meksika'yı uyuşturucu kartelleri yönetiyor" söylemine ilişkin Sheinbaum, Mesksika'da yönetimin halkta olduğunu, ülkenin bağımsız ve egemen olduğunu vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD ile çalıştıklarını belirterek, "İşbirliğine açığız, boyun eğmeye ve müdahaleye değil." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki yağdı, soruşturma başlatıldı! Bedri Usta'da açıklama geldi

Yaptığı yorumla gündeme oturan Bedri Usta'dan açıklama var
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Tepki yağdı, soruşturma başlatıldı! Bedri Usta'da açıklama geldi

Yaptığı yorumla gündeme oturan Bedri Usta'dan açıklama var
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız

Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı...