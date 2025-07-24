Meksika'dan ABD'ye Göç: 75.000 Meksikalı Ülkesine Geri Gönderildi

MEKSİKO, 24 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert göç politikaları nedeniyle yılın başından bu yana ABD'deki yaklaşık 75.000 Meksikalının ülkeye geri gönderildiğini söyledi.

Sheinbaum çarşamba günkü basın toplantısında geri gönderilenlerin en az 45.000'inin, iş imkanları gibi çeşitli devlet destek programlarından yararlandığını belirtti.

Sheinbaum, gönüllü olarak ülkelerine dönmeyi seçen, ancak geri gönderilme belgeleri olmayanların ise herhangi bir göç ofisine başvurarak mali yardım ve hukuki ve psikolojik destek alabileceğini ifade etti.

Salı günü yaptığı açıklamada 14 Meksika vatandaşının Florida'nın Everglades bölgesindeki "Timsah Alcatraz" olarak bilinen gözaltı merkezinde tutulduğunu doğrulayan Sheinbaum, bu kişilerin en kısa sürede ülkeye geri gönderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetmişti.

Meksikalı uyuşturucu kartellerinin yakında sınır bölgesinde ABD'ye karşı silahlı insansız hava araçları (İHA) kullanabileceği yönünde ABD tarafından dile getirilen iddiaları reddeden Sheinbaum, "An itibarıyla sınır bölgesinde yeni İHA'ların bulunduğu yönünde bilgiye sahip değiliz" dedi.