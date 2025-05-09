Meksika'daki Yasa Dışı Silahların %75'i ABD Menşeli

MEKSİKO, 9 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, ekim 2024 ile nisan 2025 arasında Meksika'da ele geçirilen 10.000'i aşkın yasa dışı silahın yaklaşık yüzde 75'inin ABD menşeli olduğunu açıkladı.

Harfuch, perşembe günü hükümet güvenlik raporuna atıfla yaptığı basın açıklamasında, 5 Şubat'ta başlatılan Kuzey Sınırı Operasyonu'nda şimdiye kadar 2.627 ateşli silah, 416.000'i aşkın mermi ve 13.000 şarjör ele geçirildiğini belirtti.

Meksikalı yetkililer, uzun süredir Washington'a, ABD'den güneye doğru yapılan yasa dışı silah akışını durdurma konusunda daha kararlı önlemler alma çağrısında bulunuyor. Söz konusu silah akışı öylesine büyük ki Meksika, durumu "Demir Nehir" olarak tanımlıyor ve her yıl yaklaşık 250.000 silahın sınırdan kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tahmin ediliyor.

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin verilerine göre, 2014 ile 2018 yılları arasında Meksika'daki suç mahallerinden izlenerek tespit edilen silahların yaklaşık yüzde 70'i ABD kaynaklıydı.

Son dönemde ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini hızlandırmasıyla birlikte, Meksikalı liderler de yüksek kapasiteli silahların ülkeye girişini önlemek amacıyla ortak operasyonlar yapılması yönündeki çağrılarını artırdı.

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump, Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ile diğer ilgili kurumlara, Meksika sınırında silah kaçakçılığına karşı yürütülen çabaların yoğunlaştırılması talimatını verdi.