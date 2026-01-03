Meksika'daki Tren Kazasında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Oaxaca eyaletinde meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 14'e çıktığını duyurdu. Kazada ağır yaralanan 73 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesi üzüntüyle karşılandı.
MEKSİKO, 3 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 28 Aralık 2025'te ülkenin güneydoğusundaki Oaxaca eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiğini duyurdu.
Sheinbaum cuma günkü basın toplantısında, kazada ağır yaralanan 73 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
Yaklaşık 250 yolcu taşıyan tren, Matias Romero belediyesine doğru seyir halindeyken Nizanda çıkışındaki köprüden yaklaşık 7 metre derinliğindeki bir vadiye yuvarlanmıştı.
Sheinbaum, vinç yerleştirmenin zorluğu nedeniyle federal hükümetin trenin nasıl kurtarılacağı konusunda değerlendirmeler yaptığını belirtti.
Sheinbaum kazanın nedenlerinin araştırılmasından başsavcılığın sorumlu olacağını da yineledi.