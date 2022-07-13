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Meksika'daki Süper Ay Manzarası

Xinhua - Güncel
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Meksika'daki Süper Ay Manzarası

MEKSİKO, 13 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da gözlenen süper Ay izleyenleri büyüledi.

MEKSİKO, 13 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da gözlenen süper Ay izleyenleri büyüledi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da gökyüzünde bir süper Ay görülüyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xin Yuewei/Xinhua)

Meksika'nın başkenti Meksiko'da gökyüzünde bir süper Ay görülüyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xin Yuewei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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