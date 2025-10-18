Haberler

Meksika'daki Şiddetli Yağışlar 72 Can Aldı, 48 Kişi Kayboldu

Meksika'da tropik fırtınaların neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükselirken, kaybolanların sayısı ise 48 oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye, kaybolanların sayısının ise 48'e yükseldiği belirtildi.

Meksika basınına göre, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu can kayıpları arttı.

Felakette şimdiye kadar 5 eyalette 72 kişi yaşamını yitirirken, 48 kişi de kayboldu.

Şiddetli yağışların en çok vurduğu eyaletlerden Veracruz, Puebla ve Hidalgo'da 21 helikopter sevk edildi ve yeni personel takviyesi yapıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 5 eyalette yürütülen çalışmalar sonucunda enerji iletim hatlarının yüzde 95,4'ünün onarıldığı, kısa süre içinde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
