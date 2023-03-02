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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nın yakınında göktaşı görüldü

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- Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nın yakınında göktaşı görüldü Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın yakınlarında gökyüzünde bir göktaşı görüldü.

- Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nın yakınında göktaşı görüldü

MEXİCO CİTY - Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın yakınlarında gökyüzünde bir göktaşı görüldü.

Meksika'da yer alan ve son zamanlarda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı'nı 24 saat boyunca izleyen kameralar tarafından atmosfere giren bir göktaşı görüntülendi. Göktaşının atmosfere girmesinin ardından bir anda parlayarak söndüğü görüldü.

Popocatepetl'da ise son 24 saatte 182 gaz ve kül çıkışı gerçekleştiği bildirildi. En son 1 Mart'ta iki patlamanın yaşandığı yanardağda bu yıl kaydedilen patlamaların sayısı 162'ye ulaştı.

Bir yılı aşkın süredir faaliyetlerinde artış görülen ve 2022 yılı boyunca 113 patlamanın kaydedildiği Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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