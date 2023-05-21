Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı Faaliyete Geçti 22 milyon kişi etkilendi

Meksika'nın en yüksek ikinci yanardağı olan Popocatepetl, Cumartesi günü sabah saatlerinde büyük miktarda kül püskürterek çevre şehirlerde yaşayan yaklaşık 22 milyon kişiyi etkiledi.

Meksika'nın en yüksek ikinci yanardağı olan Popocatepetl, Cumartesi günü sabah saatlerinde büyük miktarda kül püskürterek çevre şehirlerde yaşayan yaklaşık 22 milyon kişiyi etkiledi.

Meksiko'daki Benito Juarez Havalimanı ve Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı yanardağın kül püskürtmesi nedeniyle geçici olarak kapatılırken, birkaç saat sonra faaliyetlerine yeniden başladı.

Yanardağ bu hafta yeniden harekete geçerken, ülkedeki afet önleme idaresi yanardağ için alarm seviyesini orta risk anlamına gelen sarıda tutuyor.

Yaklaşık 5.500 metre yüksekliğindeki yanardağ, başkent Meksiko'nun 72 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meksiko'dan bildiriyor.

(XHTV)