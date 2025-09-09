Meksika'da Yük Treni Yolcu Otobüsüne Çarptı: Can Kaybı 10'a Yükseldi
Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, 61 kişi yaralandı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.
Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 61 kişi de yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Meksika'nın Atlacomulco kendindeki sanayi bölgesinde, yük treninin demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazanın ardından bölgede çalışmalar devam ediyor.
Yetkililer, olayda yaşamını yitiren kişi sayısının 10'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 61'e çıktığını duyurdu.
Yaralılar tedavi edilmek üzere eyalet genelindeki hastanelere kaldırıldı.
Dün Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir yük treni, rayların üzerinden geçen yolcu otobüsüne çarpmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybettiği, 45 kişi yaralandığı duyurulmuştu.