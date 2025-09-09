Haberler

Meksika'da Yük Treni Yolcu Otobüsüne Çarptı: Can Kaybı 10'a Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, 61 kişi yaralandı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 61 kişi de yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Meksika'nın Atlacomulco kendindeki sanayi bölgesinde, yük treninin demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazanın ardından bölgede çalışmalar devam ediyor.

Yetkililer, olayda yaşamını yitiren kişi sayısının 10'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 61'e çıktığını duyurdu.

Yaralılar tedavi edilmek üzere eyalet genelindeki hastanelere kaldırıldı.

Dün Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir yük treni, rayların üzerinden geçen yolcu otobüsüne çarpmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybettiği, 45 kişi yaralandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.