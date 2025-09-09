Meksika'da Yük Treni, Otobüse Çarptı: 10 Ölü, 40 Yaralı

MEKSİKO, 9 Eylül (Xinhua) -- Meksika'nın orta kesiminde, yük treninin çift katlı bir yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Medyada çıkan haberlere göre kaza, pazartesi günü Meksika eyaletinin Atlacomulco kentindeki Atlacomulco-Maravatio federal karayolunda meydana geldi

Çevrimiçi paylaşılan bir videoda yoğun trafikte birçok aracın beklediği bir yolda, yavaşça rayların üzerinden geçen çift katlı otobüse trenin çarptığı ve otobüsü sürüklediği görülüyor.

Yerel basının bildirdiğine göre Meksika Eyaleti Başsavcılığı, kazanın nasıl meydana geldiğini tespit edip olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için soruşturma başlattı.

Eyaletin video gözetim sistemi, kurtarma ve adli tıp çalışmalarının devam etmesi nedeniyle karayolunun her iki yönde de trafiğe kapatıldığını bildirdi.