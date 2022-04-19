Meksika'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı - Haberler

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Meksika'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Saim Sevinç - Güncel
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- Meksika'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı Meksika'da bir yolcu otobüsünün karşı yönden gelen tırla çarpışması sonucu her iki araç da alevlere teslim olurken, 10 kişi yaralandı.

- Meksika'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir yolcu otobüsünün karşı yönden gelen tırla çarpışması sonucu her iki araç da alevlere teslim olurken, 10 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City yakınlarındaki bir karayolunda freni patlayan tır, bariyerleri aşarak karşı yönden gelen yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından her iki araç da alevler içinde kaldı. Yolcular otobüsten tahliye edilirken, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarına göre kaza sonucu en az 10 kişi yaralandı. Alev topuna dönen araçları söndürme çalışmaları yürütülürken, karayolu her iki yönde de trafiğe kapatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

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