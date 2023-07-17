Meksika'da yapılan kazıda 8 ceset bulundu

Meksika'nın kuzeydoğusunda yapılan kazılar sonucu bir çukurdan 8 cesedin çıktığı bildirildi. Tamaulipas eyaletine bağlı Reynosa kentindeki kırsal bir alanda yapılan kazılarda 8 ceset tespit edildi. Cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine kaldırıldığı belirtildi.