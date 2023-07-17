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Meksika'da yapılan kazıda 8 ceset bulundu

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Meksika'nın kuzeydoğusunda yapılan kazılar sonucu bir çukurdan 8 cesedin çıktığı bildirildi. Tamaulipas eyaletine bağlı Reynosa kentindeki kırsal bir alanda yapılan kazılarda 8 ceset tespit edildi. Cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine kaldırıldığı belirtildi.

Meksika'nın kuzeydoğusunda yapılan kazılar sonucu bir çukurdan 8 cesedin çıktığı bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Tamaulipas eyaletine bağlı Reynosa kentindeki kırsal bir alanda kazı yapıldı.

Savcılık ve kayıpları arama birimi temsilcisinin eşliğinde yapılan kazılarda 8 ceset tespit edildi.

Yetkililer, bulunan cesetlerden 3'ünün tanınmayacak halde olduğunu, 5'inin ise kısa süre önce öldüğünü tahmin ettiklerini belirtti.

Kimliklerinin belirlenmesi için cesetler Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Tamaulipas Adli Tıp Reynosa Sonora Güncel Haberler

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