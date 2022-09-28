Meksika'da Yahudi tarikatının ormandaki yerleşkesinde alıkonulan çocuklar kurtarıldı

Meksika'da bir Yahudi tarikatının ormandaki yerleşkesine düzenlenen operasyonla burada bulunan çocuklar ve gençler kurtarıldı.

Meksika'da bir Yahudi tarikatının ormandaki yerleşkesine düzenlenen operasyonla burada bulunan çocuklar ve gençler kurtarıldı.

BBC'nin haberine göre Meksika polisi 23 Eylül'de, radikal Yahudi tarikatı Lev Tahor'un, ???????Chiapas eyaletinin Tapachula kentinin yaklaşık 18 kilometre uzağındaki ormanlık alanda bulunan yerleşim alanına baskın düzenlendi.

Baskında, aralarında 3 yaşında bebeklerin de bulunduğu çocuklar ve gençler, tarikatın elinden kurtarıldı.

7 kişi gözaltına alındı

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 tarikat üyesinin, insan kaçakçılığı şüphesi ve tecavüz de dahil, ağır cinsel suçlar nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu 2 kişiden birinin Kanada, diğeri İsrail vatandaşı olduğu aktarıldı.

Haklarında arama kararı olan ve baskından iki gün önce alandan ayrılan iki tarikat üyesini arama çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, 5 kişinin de göç yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyonda 26 kişinin yakalandığı ve bu kişilerden bazılarının İsrail ile Kanada, ABD ve Guatemala çifte vatandaşlıklarının bulunduğu belirtildi.

Operasyonda yakalanan tarikat üyelerinin Meksika Sosyal Yardım Bakanlığına ait tesise yerleştirildiği, haklarında karar alınana kadar burada kalacakları ifade edildi.

Diğer yandan, tarikattan birkaç yıl önce ayrılan İsrailli Yisrael Amir'in 3 yaşındaki oğlu da operasyonda kurtarıldı. Amir, oğlunu alıp 26 Eylül'de İsrail'e döndü.

Operasyona ilişkin bilgi sahibi olan İsrailli bir yetkili yaptığı açıklamada, çocukların, gitmelerine engel olmaya çalışan tarikat üyelerinden korunmaları için yerleşkeden hızla alındıklarını söyledi.

İsrailli kaynak, operasyonu şiddete başvurmadan özenle yürüten Meksika polisinin, işini en iyi şekilde yaptığını anlattı.

Operasyon 2 yıl önce planlandı

Meksika polisi, operasyonun planlanması ve yürütülmesi sürecinde, aralarında eski bir Mossad ajanının da olduğu 4 İsrailli gönüllüyle çalıştı.

Çalışmalar, tarikatın elindeki kişilerin yakınlarının, eski bir emniyet yetkilisinden yardım istemesi üzerine yaklaşık 2 yıl önce başladı.

İki yıl boyunca yetkililer, tarikat üyelerinin yaşadığı Guatemala ile İsrail arasında mekik dokuyarak keşif çalışmaları yaptı ve yerel yetkililerle çalıştı.

Ocakta yasa dışı yollarla geçtikleri Meksika'da da takip edilen 40 ila 50 tarikat üyesi, Tapachula'nın kuzeyindeki ormana yerleşti.

"Tehlikeli kült"

Tarikattan ayrılan bir annenin, 2018'de ABD'nin New York kentine getirdiği 2 çocuğu evden kaçırılmıştı. Çocukların kaçırıldıktan 3 hafta sonra Meksika'da bulunmasının ardından tarikatın Guatemala'daki sözde yöneticileri hakkında adam kaçırma davası açılmış ve bu nedenle cezaevine girenler olmuştu.

Radikal Yahudi tarikatı Lev Tahor, 1988 yılında Shlomo Helbrans tarafından kuruldu. 1994'de bulunduğu ABD'de adam kaçırma suçundan 2 yıl cezaevinde yatan Helbrans, 2017'de Meksika'da hayatını kaybetti.

Çocuk kaçırma, çocuk yaşta evliliğe zorlama ve cinsel saldırı gibi suçlarla adı alınan tarikat üyeleri, yasa dışı faaliyetleri nedeniyle bulundukları ülkelerin yetkililerinden kaçmak için sık sık yer değiştiriyor.

Bugüne kadar aralarında ABD, Guatemala ve Meksika'nın da yer aldığı bazı ülkelerde faaliyet gösteren tarikatın, 300 ila 350 üyesi olduğu düşünülüyor.

Tarikat, İsrail makamları tarafından "tehlikeli kült" ilan edilmişti.