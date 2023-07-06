Meksika'da Uyuşturucu Çetesi Tarafından Öldürülen İki Kişinin Ceset Parçaları Bulundu

Meksika'nın güneyindeki Meksiko eyaletinin başkenti Toluca'nın farklı bölgelerinde 'Familia Michoacana' isimli uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldükleri düşünülen iki kişiye ait ceset parçaları bulundu. İlk belirlemelere göre bazı ceset parçalarının yanında uyuşturucu çetesi 'Familia Michoacana'nın imzasının olduğu tespit edildi. Toluca'nın farklı noktalarında bulunan ceset parçalarından bazılarının 35-40 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu kaydedildi. Kentin banliyölerinde geçen hafta bu çeteye ait tehdit içerikli afişlerin görüldüğü bildirildi. Toluca Belediye Başkanı Raymundo Martinez Carbajal, olaya ilişkin açıklamasında, 'Suç sorunu, hepimizi bir araya getiriyor ve bununla mücadele etmeliyiz.' ifadesini kullandı. Michoacan eyaletinde 2000'li yılların başında ortaya çıkan ve Meksiko eyalet polisi ile Guerrero eyaleti halkını hedef alan 'Familia Michoacana' adlı çetenin, faaliyet alanını Toluca'da sürdürmeyi planladığı düşünülüyor.