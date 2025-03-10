Meksika'da Uluslararası Havai Fişek Festivali Coşkuyla Kutlandı

TULTEPEC, 10 Mart (Xinhua) -- Meksika'nın iç kesimindeki Meksika eyaletine bağlı Tultepec kasabası, Uluslararası Havai Fişek Festivali sırasında göz kamaştırıcı havai fişek gösterilerine ev sahipliği yaptı. Festivalde, pirotekniğin zarif ustalığı ve kültürel cazibesini sergileyen boğa şeklindeki objelerin havai fişeklerle süslendiği geleneksel "Ateş Boğası" geçit töreni de büyük ilgi gördü.