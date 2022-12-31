Meksika'da turistleri taşıyan otobüs takla attı, 15 kişi yaşamını yitirdi Güncel Haberler Meksika'nın Nayarit eyaletinde turistleri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Meksika'nın Nayarit eyaletinde turistleri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Nayarit'te görevli savcılar, 62 kişinin kiraladıkları otobüsle denize gittiklerini belirtti. Savcılar, otobüsün dün Nayarit'te yoldan çıkarak takla atması sonucu 4'ü çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 47 kişinin yaralandığını ifade etti. Nayarit'in doğusundaki Guanajuato eyaletinden yetkililer ise otobüsteki tüm yolcuların eyaletin Leon kentinden olduğunu bildirdi. Hastanelerde tedavi altında olan yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Yerel medyada yer alan haberlerde, yolcuların Nayarit'e bağlı sahil bölgesi Guayabitos'dan döndüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ülkenin batı kıyısında yer alan Nayarit, ormanları ve sahilleriyle turistlerin gözdesi. Meksika'da halkın, sahillere gitmek için bir araya gelerek otobüs kiraladıkları biliniyor. Meksika'da bakımsız kiralık otobüsler nedeniyle birçok trafik kazası yaşanıyor. Kaynak: AA / Güncel Sonora Güncel Haberler

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