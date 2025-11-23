Meksika'da Turist Taşıyan Otobüs Devrildi: 7 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

MEKSİKO, 23 Kasım (Xinhua) -- Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Michoacan Başsavcılığı cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uruapan'dan hareket eden otobüsün Tlalpujahua Belediyesi'ne gitmek üzere yol aldığını bildirdi. Kazanın yaşandığı bölgeye soruşturma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Yerel basına göre en az 20 yolcu yaralandı. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz tespit edilemediğini ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Resmi verilere göre 2024 yılında Meksika genelinde 374.949 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 4.656 kişi yaşamını yitirdi ve 85.980 kişi yaralandı.