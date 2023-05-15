Meksika'da Trafik Kazası: 13 Ölü

MEKSİKO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeydoğusunda yer alan Tamaulipas eyaletindeki bir karayolunda bir tır ile kapalı kasa kamyonun çarpışıp alev alması sonucunda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

MEKSİKO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeydoğusunda yer alan Tamaulipas eyaletindeki bir karayolunda bir tır ile kapalı kasa kamyonun çarpışıp alev alması sonucunda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Tamaulipas Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği, kazanın Pazar günü sabah saatlerinde 83 numaralı Karayolu'nun 80. kilometresinde, Hidalgo-Zaragoza bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Kazada araçların hasar görüp alev alması sonucu yanarak hayatını kaybedenler oldu. Olay yerine ulaşan sivil savunma görevlileri ve Kızılhaç'a bağlı acil tıp teknisyenleri yaralılara müdahale etti.

Karayolu trafiğe kapatılmazken, eyalet yetkilileri sürücülere dikkatli olmaları, hız sınırlarına ve trafik işaretlerine uymaları yönünde çağrıda bulundu.