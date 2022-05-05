Meksika'da tır dorsesinde 310 düzensiz göçmen yakalandı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde, durdurulan bir tırın dorsesinde seyahat eden 310 düzensiz göçmen yakalandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Veracruz- Puebla otoyolundaki benzin istasyonunda bekleyen tır polisin rutin kontrolleri kapsamında arandı.

Tır dorsesinde bulunan 115'i kadın 310 düzensiz göçmen sağlık merkezine götürüldü.

Göçmenlerin kontrolleri sırasında 21 kişinin ciddi sağlık problemleri yaşadığı, 2 kişinin ise hamile olduğu belirtildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, göçmenlerin çoğunun Orta ve Güney Amerika uyruklu kişilerden oluştuğu bildirildi.

Ulusal Göç Enstitüsü (INM) verilerine göre, Meksika'da, 2021'de 114 binden fazla yabancı sınır dışı edildi. Aynı yıl 131 bin 448 kişinin ülkeye mülteci başvurusunda bulunduğu, bunlardan 51 binin ise Haitili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hedef ABD

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.