Meksika'da tekne batması sonucu 8 kişi öldü - Haberler

Meksika'da tekne batması sonucu 8 kişi öldü
AA - Sinan Doğan - Güncel
Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde, bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kurtarıldı.
Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde, bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kurtarıldı.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Guaymas kenti kıyılarından açılan küçük tekne bir süre sonra battı.
Kazada 8 yolcu yaşamını yitirdi, 11 kişi ise Deniz Kuvvetleri Müsteşarlığı Sivil Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
AA / Sinan Doğan - Güncel