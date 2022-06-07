Meksika'da tekne batması sonucu 8 kişi öldü - Haberler

Meksika'da tekne batması sonucu 8 kişi öldü Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde, bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kurtarıldı. Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde, bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kurtarıldı. Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Guaymas kenti kıyılarından açılan küçük tekne bir süre sonra battı. Kazada 8 yolcu yaşamını yitirdi, 11 kişi ise Deniz Kuvvetleri Müsteşarlığı Sivil Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. AA / Sinan Doğan - Güncel Güncel Haberler

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