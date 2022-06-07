Meksika'da tekne batması sonucu 8 kişi öldü - Haberler

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Meksika'da tekne batması sonucu 8 kişi öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
Meksika'da tekne batması sonucu 8 kişi öldü

Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde, bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kurtarıldı.

Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde, bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kurtarıldı.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Guaymas kenti kıyılarından açılan küçük tekne bir süre sonra battı.

Kazada 8 yolcu yaşamını yitirdi, 11 kişi ise Deniz Kuvvetleri Müsteşarlığı Sivil Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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