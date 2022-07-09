Meksika'da tarihin en yüksek miktardaki fentanil ele geçirildi

Meksika'da ordu ve ulusal muhafızların ortak operasyonunda Sinaloa eyaletinde, yarım tondan fazla fentanil ele geçirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, yetkililer, el konulan fentanilin miktar açısından tarihi olduğunu belirterek, operasyonunun Culiacan kentindeki bir depoda icra edildiğini bildirdi.

Kamu Güvenliği Müsteşarı Ricardo Mejia, açıklamasında, el konulan fentanilin ???????için, "Bu ölümcül ilaca yapılan baskın tarihin en büyüğüdür." ifadesini kullandı.

Mejia, uyuşturucu karteline mensup 10 kişinin gözaltına alındığını kaydederek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Sentetik ağrıkesici olarak bilinen fentanil, yapılan tıbbi çalışmalarda morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve iki miligram alındığı taktirde ölümcül olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD'de on binlerce kişinin ölümüne yol açan fentanilin, neredeyse tamamının Çin'den kaçak olarak getirtilen öncü kimyasallar sayesinde Meksika'da üretildikten sonra ABD'ye yasa dışı yollarla sokulduğu biliniyor.

Prince'de fentanilden ölmüştü

Dünyaca ünlü şarkıcı Prince, 21 Nisan 2016'da, 57 yaşında iken yanlışlıkla aşırı dozda fentanil aldığı için hayatını kaybetmişti.