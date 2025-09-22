Meksika'da Tanker Patlamasında Ölü Sayısı 28'e Yükseldi

Meksika'da 10 Eylül'de yanıcı madde taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi.

Sosyal Güvenlik ve Devlet Çalışanları Hizmetleri Enstitüsü (ISSSTE) Genel Müdürü Marti Batres, basına yaptığı açıklamada, tanker patlamasında ölü sayısının 28'e yükseldiğini belirtti.

Hastanede tedavileri devam eden birkaç kişinin durumunun ağır olduğunu kaydeden Batres, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Meksika basınına göre, kazaya sebebiyet vermekle suçlanan tanker şoförü de yaşamını yitirdi.

Başkent Meksiko'nun İztapalapa bölgesinde 10 Eylül'de tankerin devrildikten sonra patlaması sonucu yaklaşık 30 araç küle dönmüştü.