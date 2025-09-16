Meksika'da Tanker Patlaması: Ölü Sayısı 15'e Yükseldi
Meksika'nın İztapalapa bölgesinde 10 Eylül'de meydana gelen tanker kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e ulaştı. Patlamada 39 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Meksika'da 10 Eylül'de yanıcı madde taşıyan bir tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.
Meksika Halk Sağlığı Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, başkent Meksiko'nun İztapalapa bölgesinde devrildikten sonra patlayan tankere ilişkin ölü sayısının güncellendiği ifade edildi.
Açıklamada, hastanede tedavileri süren 39 kişiden birinin daha hayatını kaybettiği ve yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Yerel basında, tanker sürücüsünün maksimum hız sınırını aştığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.
10 Eylül'deki kazada, tankerin patlaması sonucu yaklaşık 30 araç alev almış ve bölgeyi yoğun duman kaplamıştı.