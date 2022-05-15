Son dakika haberi | Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi | Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Saim Sevinç - Güncel
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Son dakika haber... - Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı Meksika'da sudan sıçrayan balinanın turist teknesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

- Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da sudan sıçrayan balinanın turist teknesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Topolobampo Körfezi'nde turist teknelerinin yakınında sıçrayan balina teknelerden birine çarptı. Teknede hasar meydana gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Zarar gören teknenin yardımına çevredeki teknelerde bulunan diğer turistler koştu. Görgü tanıkları, teknede bulunan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtirken, teknede kan izleri gördüklerini bildirdi. Hasarlı tekne diğer turistlerin yardımıyla limana çekildi.

Olay anına ait görüntüler ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, balinanın tekneye çarptığı anda teknenin neredeyse tamamen suya batıp çıktığı görüldü.

Turistlerin balinaları izlemek için bölgede oldukları ifade edilirken, yetkililer, son günlerde Topolobampo Körfezi'ne gelen balinalar nedeniyle vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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