Meksika'da suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri dahil 16 kişi gözaltına alındı

Meksika'nın Aguascalientes eyaletinde, uyuşturucu örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çete lideri dahil 16 kişi gözaltına alındı.

Eyalete bağlı Tlalpan kasabasındaki Mesa de Los Hornos ve Cehuanepec Mahallesi'nde, "Los Maceros" adlı çeteye operasyon yapan polis çok sayıda kişiyi yakaladı.

Suç örgütü lideri "La Mehce" dahil 16 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 12 kilogram esrar ile 2 kilogram kokain ele geçirildi.

Silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bilinen Los Maceros, başkent Meksiko'nun güneyinde faaliyetler yürütüyor.

Öte yandan aynı eyalete bağlı San Francisco de los Romo kasabasında düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın 5 kişi öldürüldü.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlıların kamyonette olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.