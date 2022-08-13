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Meksika'da su hortumu sahili birbirine kattı

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- Meksika'da su hortumu sahili birbirine kattı Meksika'nın Veracruz eyaletinde meydana gelen su hortumu sahili birbirine kattı.

- Meksika'da su hortumu sahili birbirine kattı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Veracruz eyaletinde meydana gelen su hortumu sahili birbirine kattı.

Meksika'nın Veracruz eyaletinin Boca del Rio şehrinde meydana gelen su hortumu kıyıya vurarak paniğe neden oldu. Deniz kıyısında bulunanlar olay nedeniyle korkuyla kaçışırken, hortum sahilde bulunan plastik sandalye, masa ve şemsiyeleri havaya uçurdu. Hortumun savurduğu eşyaların çarpması sonucu hafif yaralanan birkaç kişi dışında ciddi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün 19.30 sıralarında Villa del Mar plajında meydana gelen su hortumunun çevredeki işletmelerde hasara neden olduğu belirtildi.

Su hortumu olarak adlandırılan doğa olayı, su yüzeyinde meydana gelen ve boyu genellikle gökyüzündeki bulutlara kadar ulaşan girdaptır. Çoğunlukla açık sularda meydana gelen ve birkaç dakika içerisinde sona eren doğa olayı sahilleri fazla etkilemezken, açıklarda bulunan tekneler için büyük tehdit oluşturur.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

Sonora Rio su Güncel Haberler

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