Meksika'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Haberler

Meksika'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Salamanca kentindeki Miguel Hidalgo Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Haziran başından bu yana bölgede 15 kişinin daha öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. AA / Sinan Doğan - Güncel Miguel Sonora Güncel Haberler

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