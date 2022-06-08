Meksika'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Meksika'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Salamanca kentindeki Miguel Hidalgo Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Haziran başından bu yana bölgede 15 kişinin daha öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Miguel Sonora Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title