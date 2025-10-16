Meksika'da Şiddetli Seller: 66 Ölü, 75 Kayıp

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya, kaybolanların sayısı 75'e yükseldi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un neden olduğu şiddetli yağışlar ve sellere değindi.

Felakette can kaybının 66'ya çıktığını, kaybolanların sayısının ise 75 olarak güncellendiğini belirten Sheinbaum, ölü ve kayıp sayısına ilişkin bilgilerin paylaşılacağı kamuya açık bir internet sitesi oluşturulacağını söyledi.

Sheinbaum, bazı kasabalarda halen elektrik hizmetinin sağlanamadığını, 100'den fazla yolun kapalı olduğunu ve Silahlı Kuvvetlerin öncelikli bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Selin vurduğu San Luis Potosi eyaletine bağlı Tamazunchale kentinde incelemelerde bulunduğunu ifade eden Sheinbaum, "Şu anda öncelik yolların yeniden açılması, ardından yeniden inşa süreci başlayacak. Ailelerle temas halindeyiz, nerede bulunduklarını, onlara en yakın kişilerle ve olay yerindekilerle görüşerek daha fazla bilgi toplamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sheinbaum, ihtiyaç sahiplerine gıda, su ve ilaç ulaştırılması için sivil savunma ekipleri ile belediyelerin aralıksız çalıştığını sözlerine ekledi.

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinde etkilenenlerin sayısı 250 bini, hasar gören evlerin sayısı ise 50 bini geçti.