Meksika'da Sel Felaketi: 76 Ölü, 39 Kayıp

Güncelleme:
Meksika'da meydana gelen şiddetli yağışlar sonrası oluşan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. 39 kişi hala kayıp. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, felaket bölgesini ziyaret etti ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiği bildirildi.

Arama çalışmalarının devam edildiği sel felaketinde 5 eyalette 76 kişi yaşamını yitirirken, 39 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, selin vurduğu Puebla eyaletine bağlı Pantepec kasabasını ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Yerel yetkililerle koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Sheinbaum, "Halkı, yolların açılması, daha fazla yardımın ulaştırılması ve ulusal görevliler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgilendirdik. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız, yalnız değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum daha sonra Hidalgo eyaletine bağlı Huehuetla ve Tianguistengo bölgelerini de helikopterle havadan inceledi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
