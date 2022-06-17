Meksika'da restorana silahlı baskında 4 kişi öldürüldü Meksika'da bir restorana silahlı baskın düzenleyen kişiler 4 kişiyi öldürdü. Meksika'da bir restorana silahlı baskın düzenleyen kişiler 4 kişiyi öldürdü. Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua kentinde, silahlı kişiler restoranda yemek yiyen bir gruba saldırdı. Saldırıda, 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Görgü tanıkları, baskının 7 kişi tarafından ağır silahlarla yapıldığını duyurdu. Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Ülkede çeteler arasında sık görülen bu tarz baskınların yeni bir hesaplaşmadan kaynaklandığı öne sürülüyor. AA / Sinan Doğan - Güncel Sonora Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Meksika'da restorana silahlı baskında 4 kişi öldürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.