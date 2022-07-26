Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde tutukluların bulunduğu rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde tutukluların bulunduğu rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Tlaquepaque kentindeki rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri kadın 6 kişi yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, yüzleri kapalı silahlı kişilerin rehabilitasyon merkezine baskın düzenlediklerini belirtti. Eyalet Savcılığı, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. AA / Sinan Doğan - Güncel Sonora Güncel Haberler

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