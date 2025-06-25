Meksika'da Parti Düzenlenen Eve Silahlı Saldırı: 10 Ölü, 12 Yaralı

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Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra evdeki insanlar paniğe kapılarak kaçtı. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, olayı kınadı ve soruşturmanın başlatılacağını duyurdu.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, silahlı kişiler, Irapuato kasabasının Barrio Nuevo Mahallesi'nde parti düzenlenen eve baskın yaptı.

Silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında saldırıyı kınayarak, olayın en kısa sürede aydınlatılacağını belirtti.

Yerel medyada paylaşılan bir videoda, dans edip eğlenen kişilerin silah sesleriyle paniğe kapılarak kaçıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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