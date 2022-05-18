Meksika'da otoyolun kenarında çıkan yangın gişelere sıçradı - Haberler

Meksika'da otoyol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın otoyol gişelerine sıçradı.

Meksika'nın başkenti Mexico City ile Puebla şehirlerini birbirine bağlayan otoyol kenarından bulunan otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otoyol gişelerine sıçradı. Otoyol gişesi çalışanları ve trafikte bulunan vatandaşlarda paniğe yol açan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler gişelerdeki kulübelerde tahribata yol açarken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirirken, otoyol trafiğinin yangın söndürme çalışmaları sırasında bir süre aksadığı belirtildi.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel